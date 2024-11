Lanazione.it - Sciopero nella sanità. “Gli aumenti sono briciole Non variano lo stipendio”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 20 novembre 2024 – Sette euro netti in più al al mese per gli infermieri, diciassette per i mediciche di fatto non vanno a mutare gli stipendi ed anche per questo motivo il comparto sanitario oggi scende in piazza. Lo, proclamato dai medici e dirigenti sanitari di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e dagli infermieri ed altre professioni sanitarie del Nursing Up, al quale hanno aderito anche numerose altre sigle, è in programma oggi. Oggi dunque potrebbero saltare prestazioni sanitarie, a rischiotutti i servizi compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici, le visite specialistiche, i servizi assistenziali e le prestazioni infermieristiche ed ostetriche, anche a domicilio e gli esami radiografici. Secondo i sindacati di categoria di medici e infermieri i soldi previsti dal governo per launa cifra insufficiente per dare ossigeno al sistema sanitario in crisi.