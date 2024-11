Ilfattoquotidiano.it - Sciopero di medici e infermieri contro la legge di Bilancio: “Risposte o pronti alle dimissioni di massa”. Finanziamenti e contratti: le ragioni

, specializzandi,e professionisti sanitari. Tutti insieme inper lanciare un messaggio al governo Meloni: la protestaladiè una questione sociale, non sindacale. Riguarda tutti i cittadini. Perché disinvestire sulla sanità pubblica non mette a rischio solo il destino dei professionisti della salute, ma la tenuta stessa del Sistema sanitario nazionale universalistico. Per questo il 20 novembre la sanità incrocia le braccia, pur consapevole dell’impatto che lo scioperò potrà avere sui malati. Nelle 24 ore di mobilitazione potrebbero saltare fino a 1,2 milioni di prestazioni.I servizi a rischioA rischio ci sono tutti i servizi, eccetto quelli d’urgenza: esami di laboratorio, 50mila esami radiografici, circa 15mila interventi chirurgici programmati, 100mila visite specialistiche, oltre a tutte le prestazionistiche e ostetriche, incluse quelle a domicilio.