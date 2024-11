Quotidiano.net - Sanremo Giovani 2024, i semifinalisti della seconda puntata

die tre nuovidecretati. Nella logica spietata del “gioco” diviso in battle, ovvero duelli da “dentro o fuori” di quello che è una sorta di talent show per decretare i quattro artisti che si esibiranno nella categoria Nuove Proposte sul palco del Festival di2025 non c’è spazio per i sentimentalismi. Ciao Sono Vale da artista di strada a: “La musica mi ha salvato la vita” Semmai per i giudizi insindacabiliCommissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia. Con Claudio Fasulo e Carlo Conti giurati fuorionda. E così dopo Tancredi, Mew e Mazzariello, che erano usciti vincitori dalla primadi, a qualificarsi per la semifinale del 10 dicembre nella, quella andata in onda il 19 novembre inserata su Raidue e condotta ancora da Alessandro Cattelan, sono stati Grelmos, Selmi e Settembre.