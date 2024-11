Oasport.it - Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile 2024-25 parte Kraft-centrica. Le alternative, però, sono innumerevoli…

Stimato Stefan, a te il cerino. Lo conosci bene, è la stessa candela il cui moccolo ti ha scottato due volte nel recente passato, così come ha ustionato tutti coloro l’abbiano ricevuta in mano negli ultimi due decenni. Siamo difatti ormai giunti al ventennale dell’ultima stagione in cui il detentore delladelha saputo confermarsi, imponendosi nella classifica generale per due inverni consecutivi.Era il 2004-05 quando Janne Ahonen, vincitore sul filo di lana della Sfera di cristallo 2003-04, sbaragliò il campo grazie alla corretta interpretazione del nuovo regolamento legato alla lunghezza degli sci, calcolata sulla base dell’ indice di massa corporea. Il finlandese dominò in lungo e in largo in un periodo in cui i bis e i tris nella graduatoria assoluta erano merce comune (citofonare Primoz Peterka, Martin Schmitt e Adam Malysz per ulteriori riscontri).