Roma tenta il suicidio dal Lungotevere in Sassia | 50enne salvata dalla Polizia locale

, 20 novembre 2024 – Aveva deciso di farla finita ma il suotivo è stato sventato dagli agenti del I Gruppo Prati e del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) delladiCapitale: nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti tempestivamente bloccando una donna di 50 anni daltivo di gettarsi dal muro di cinta diin.Le pattuglie erano impegnate nei servizi di viabilità a ridosso dei cantieri giubilari, quando hanno scorto la signora cheva di salire sul parapetto di fronte all’ospedale Santo Spirito. Gli agenti l’hanno raggiunta in pochi istanti riuscendo a fermarla in tempo e impedendole di proseguire nel gesto estremo. Una volta messa in sicurezza e tranquillizzata, la donna è stata accompagnata in ospedale dal personale sanitario, sopraggiunto sul posto, per gli accertamenti medici del caso .