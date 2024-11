Gaeta.it - Ricerche in corso per Antonio Strangio: scomparso da giorni nel territorio di San Luca

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledi, un uomo di 42 anni originario di San, proseguono incessantemente, coinvolgendo l’arma dei Carabinieri., che risulta sposato e padre di famiglia, èda diversi, e al momento non sono state fornite notizie attendibili sulla sua sorte. L’assenza di sue tracce è stata segnalata dai familiari, i quali hanno espresso preoccupazione e confusione sulla situazione, non riuscendo a spiegare la misteriosa scomparsa.Scoperta dell’auto carbonizzata: un passo inquietante nelle indaginiNel pomeriggio di lunedì, neldelle indagini, i Carabinieri hanno rinvenuto un’auto di, un fuoristrada, distrutta da un incendio in una zona di campagna situata tra Sane Bovalino. La scoperta dell’auto, priva di qualsiasi segnale della presenza dell’uomo, ha sollevato ulteriori interrogativi.