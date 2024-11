Ilnapolista.it - Ranieri a Napoli col 4-4-2, Roma con la mediana Pisilli, Cristante, Koné e Pellegrini

col 4-4-2,con laCome giocherà ladi? Se lo stanno chiedendo tutti i diretti interessati. E se lo chiede anche il Corriere dello Sport che oggi ipotizza perlain versione 4-4-2 con laimbottita di centrocampisti che sono il pezzo forte della rosa.Scrive il Corriere dello Sport:deve confrontarsi con l’emergenza: senza la doppia H, Hummels e Hermoso, potrebbe ripartire dalla difesa a quattro acon la coppia Mancini-N’Dicka nel mezzo, Celik a destra e Angeliño a sinistra. Ma l’opzione B, con l’arretramento di, non è da scartare:anche a Cagliari chiese a Deiola di giocare in difesa, quando gli mancavano i titolari del ruolo, per non perdere gli automatismi ormai rodati.