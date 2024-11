Liberoquotidiano.it - "Qundo sento Lele Adani cambio canale": la rivolta dei tifosi contro il tele-urlatore

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lunedì scorso, al crepuscolo dell'ultimo, interminabile episodio di Viva el fùtbol, il programma -web erede della BoboTV rifondato dagli ex calciatori, Cassano e Ventola, “” ha deciso di rispondere indirettamente agli articoli di Libero, proiettando sullo schermo un numero: l'866. Visto l'orario, qualche minuto prima della mezzanotte, i meno giovani si saranno sfregati le mani pensato al prefisso di qualche hotline vietata ai minori. Ma il Victor Hugo Morales de' noantri ha lesto sgombrato il campo da ogni equivoco per sfoderare l'eloquio retorico che l'ha reso famoso. Quel numero, 866, corrisponde ai calciatori che almeno una volta nella vita hanno avuto il privilegio di indossare la maglia della Nazionale italiana di calcio. Con questo preambolo, cioè volendo ricordare a tutti coloro, Libero compreso, che ne ricordano una certa mediocrità calcistica,ha voluto sfoderare la sua coda di paglia rivendicando «con orgoglio di essere iscritto ad un club super-esclusivo» e di non essere stato poi così scarso e, in definitiva, di avere i titoli per poter commentare le gare di altri eletti come lui con tutto il pathos che lo contraddistingue.