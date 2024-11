Ilfattoquotidiano.it - Putin modifica la dottrina nucleare russa, l’esperta: “C’è tanta strategia comunicativa, i cambiamenti sono minimi e interpretabili”

L’annuncio di Vladimirdelladellaha scatenato le reazioni internazionali. Dall’Unione europea è arrivata ferma condanna, la Casa Bianca parla di “retorica irresponsabile”, ma secondo Mariana Budjeryn, ricercatrice senior del Project on Managing the Atom (MTA) al Belfer Center della Harvard Kennedy School, si deve comunque continuare a mantenere il focus sul contesto, più che sulle linee guida: “Mosca ha già dimostrato che anche in situazioni critiche non ha utilizzato l’arma atomica – dice a Ilfattoquotidiano.it – I contenuti di questo documento si conoscevano da settembre, è frutto di anni di elaborazioni. Ma il timing potrebbe non essere casuale”.Che cosa cambia veramente nelladopo questa dichiarazione?Complessivamente è vero che con questi nuovila sogliacomplessiva della Russia si è abbassata.