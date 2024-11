Lanazione.it - Prostituzione a Grosseto, giovani sfruttate per soldi: 5 arresti e 13 indagati

Leggi su Lanazione.it

, 19 novembre 2024 – Scoperto aun giro diche ha portato a cinqueda parte dei carabinieri del Nas. Si tratta di quattro donne orientali che gestivano le ragazze più un uomo, anche lui di nazionalità cinese, che, secondo quanto emerge dalle indagini del Nas, avrebbe sovrinteso a tutta l'attività di sfruttamento distraniere. E i ricavi presunti dal sodalizio criminale sarebbero nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro in un arco di tempo di alcuni mesi. In totale glisono 13 e fra questi ci sarebbe un grossetano che si sarebbe occupato di aspetti logistici dell'attività illecita. L'operazione odierna, coordinata dalla procura di, si è avvalsa anche di un elicottero che ha sorvolato a lungo la città. Glisono stati eseguiti dai carabinieri della Pg in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip diper reiterazione del reato e pericolo di fuga.