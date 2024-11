Quotidiano.net - Premio Bancor 2024 a Raghuram Rajan per l’economia e a Francine Lacqua per il giornalismo

Roma, 20 novembre – È, già Governatore della Reserve Bank of India tra il 2013 e il 2016, il vincitore del, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli, con il patrocinio di Banca Ifis, per premiare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza. L’economista indiano è stato insignito delper la qualità della sua produzione scientifica, con particolare riferimento alla sua analisi della correlazione tra sviluppo dei mercati finanziari e rischiosità globale. Una ricerca che è stata suggellata dal suo storico appello a “salvare il capitalismo dai capitalisti”. Il monito diè finalizzato a sollevare una attenta riflessione su come oggi nel mondo ci siano troppi tentativi di elusione delle regole deldi mercato al fine di trarre vantaggi a discapito della libertà economica, dell’impegno individuale e della creazione di benessere diffuso.