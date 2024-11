Romadailynews.it - Piazza Risorgimento: traffico in tilt con la nuova viabilità

Disagi per automobilisti e pendolari a causa del nuovo assetto viario definitivo introdotto per i lavori giubilari.Disagi e nervosismo per gli automobilisti a Roma, dove il nuovo assetto viario di, legato ai lavori di riqualificazione per il Giubileo, sta mettendo a dura prova la circolazione. Entrata in vigore sabato 16 novembre, ladefinitiva ha causatointenso e rallentamenti significativi, specialmente durante le ore di punta.Il primo vero banco di prova si è registrato lunedì e martedì, con la riapertura delle scuole e degli uffici. Alle 9 del mattino e alle 18 del pomeriggio, la situazione è stata particolarmente critica, soprattutto in corrispondenza delle intersezioni con via Crescenzio e via Cola di Rienzo, dove sono stati installati nuovi semafori.