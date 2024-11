Panorama.it - Per una spinta alle carriere dei pm i politici vanno bene: parola di Csm

Nella storia recente della magistratura hanno fatto discutere, e non poco, le linee guida diramate dall’ex procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi. Stabilivano, subito dopo la divulgazione delle chat in cui decine di toghe chiedevano sostegno al ras delle nomine Luca Palamara, che l’autopromozione dei magistrati era un peccatuccio veniale su cui si poteva chiudere un occhio. Ma allora si parlava di perorazioni presso i consiglieri del Csm. Adesso la Quinta commissione del Csm ha stabilito che, esaminando il caso del procuratore aggiunto di Roma Lucia Lotti, pure «l’autopromozione» presso un politico, «per quanto inopportuna, non inficia le qualità professionali, personali e organizzative vantate» da un candidato. La delibera che ha confermato al suo posto la Lotti risale all’autunno del 2023 e verrà votata al Plenum del Csm soltanto oggi.