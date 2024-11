Ilfogliettone.it - Oroscopo del 21 novembre 2024

Ecco l'roscopo del 21? Ariete (21 marzo - 20 aprile)La Luna nel tuo segno amplifica la tua energia e determinazione. È il momento giusto per affrontare sfide e risolvere situazioni complesse. Non aver paura di prendere iniziative. ? Toro (21 aprile - 20 maggio)Con Venere favorevole, l’amore e la serenità saranno protagonisti della giornata. Dedica del tempo a te stesso e ai tuoi affetti, e troverai una nuova armonia. ? Gemelli (21 maggio - 21 giugno)Le stelle ti invitano a essere cauto nelle comunicazioni. Potresti sentirti frainteso, ma con un po’ di pazienza tutto si risolverà. Focus su nuovi progetti creativi. ? Cancro (22 giugno - 22 luglio)Oggi sentirai il bisogno di introspezione. Ascolta le tue emozioni e concediti uno spazio per riflettere. Le stelle favoriscono la risoluzione di vecchi conflitti.