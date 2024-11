Ilgiorno.it - Orientamento e competenze. Ecco cosa serve

"Orientare i ragazzi delle scuole al lavoro e alle professioni è importante anche per le imprese – osserva Chiara Ceola, vice presidente del gruppo giovani imprenditori e capitale umano Assolombarda –. Come imprese proponiamo diversi contributi all’. I professionisti delle aziende offrono la loro testimonianza per raccontare ai giovani quali sono i profili mancanti". Le tipologie di personale di più difficile reperimento sono operai specializzati e conduttori (50,1% di candidati introvabili), tecnici (49,6%) e manager e specialisti (48,4%), ma problemi emergono anche per le altre categorie su specifiche figure delle filiere della salute, della logistica, dell’accoglienza e dell’agricoltura. Averedigitali è importante, ma non basta: sempre più spesso negli annunci vengono richieste anche le soft skills ormai indispensabili a interpretare una realtà che proprio la digitalizzazione contribuisce a rendere più complessa e in rapido cambiamento, dal problem solving, alla flessibilità, alla creatività.