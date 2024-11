Gaeta.it - Nuovo trattamento per eczema cronico delle mani: Delgocitinib in arrivo sul mercato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’rappresenta un problema non solo clinico ma anche sociale per chi ne soffre. Paolo Pozzolini, Vice President e General Manager di LEO Pharma Italia, ha condiviso alcune importanti novità riguardo a, una terapia innovativa che mira a risolvere le sfide quotidiane di questi pazienti. In questo articolo analizzeremo la patologia, la nuova cura e il ruolo dell’azienda nel panorama dermatologico.L’: una sfida quotidianaL’è una patologia che colpisce un numero significativo di persone e può presentarsi sotto forma di prurito, arrossamento e secchezza cutanea. Questa condizione non è solo un disturbo fisico, ma ha anche un impatto profondo sul benessere psicologico degli individui.