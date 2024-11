Quotidiano.net - Nei paesi cresce consapevolezza su transizione, nodo competenze

È sempre più diffusa lache laenergetica richieda nuoveper creare opportunità di impresa e lavoro. E la percezione dei benefici della svolta verde per l'ambiente, l'economia e la societàanche neicon economie a base fossile, come l'Azerbaigian e il Kazakistan. È quanto emerge da una ricerca di Fondazione Maire - Ets, la fondazione del gruppo Maire, società italiana di tecnologia e ingegneria, presentata a Cop29. Si tratta della seconda edizione dello studio in collaborazione con Ipsos "Climate goals: winning the challenge of climate goals through the creation of skills and competences worldwide". Questo studio aggiunge Azerbaigian e Kazakistan ai 10già coinvolti che vanno dall'Italia a Regno Unito, Usa, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Cile, Cina e India, con 2000 interviste a un campione di popolazione altamente istruita e opinion leader.