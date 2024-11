NBA 2024 2025 | Boston interrompe la striscia di Cleveland ok Lakers e Mavericks

Leggi su Sportface.it

Sia 15 vittorie ladi, che esce sconfitta di misura dallo scontro di alta classifica contro: serve la doppia doppia di Tatum da 33 punti e 12 rimbalzi per superare i Cavs in una partita che ha visto i Celtics volare sul +17 all’intervallo lungo, salvo poi subire la rimonta avversaria non completata. Passando a Ovest, Oklahoma cade contro gli Spurs in una partita in cui Johnson ne segna 22 partendo dalla panchina, mentre per i Los Angelesè tutto facile nel successo per 124-118 contro gli Utah Jazz, che accorciano solo nel finale: 37 punti per Knecht, a cui si aggiungono i 26, con 14 rimbalzi, del solito Davis. È andata ancora meglio ai Dallas, che passeggiano per 132-91 contro i New Orleans Pelicans: a comandare il tabellino è il solito Doncic con 26 punti, ma sono in totale sette i giocatori dei Mavs ampiamente in doppia cifra.