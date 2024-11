Metropolitanmagazine.it - Nazim Hikmet, il “comunista romantico”: poetica di un esiliato

Nâz?m-Ran, italianizzato in, fu definito per la prima volta “” da niente meno che la figlia di Stalin. Svetlana Alliluyeva Lo apostrofò così dopo aver letto Ma è poi esistito Ivan Ivanovic?, satira contro la burocrazia e la dittatura stalinista, che avevano corrotto il vero sentimento socialista. E Romantic Communist è anche il titolo della sua biografia più celebre, scritta nel 1999 da Saime Goksu e dall’inglese Edward Timms. In effetti, pur aderendo alla visione del mondo proposta dal socialismo, il poeta turco sfida l’autorità e il determinismo storico dei suoi tempi, mantenendo viva la fiamma di un comunismo ideale per le future generazioni.Biografia di, ilPh: izmirlife.comNella vita come nelle opere,combina il coraggio politico con una sensibilità molto spiccata, quasi sentimentale, verso la natura, le donne e le cose semplici della vita.