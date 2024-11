Napolipiu.com - Napoli-Roma affidata a Massa: è bufera sui social, tifosi infuriati per i precedenti

L’arbitro ligure dirigerà il match del Maradona, al VAR ci sarà Paterna.Davideè stato designato per dirigere, match della 13ª giornata di Serie A in programma domenica 24 novembre alle 18:00 allo stadio Maradona. Una scelta che fa discutere, considerando idell’arbitro con gli azzurri.L’ultima direzione dicon ilrisale proprio al contestato match contro l’Inter al Maradona, caratterizzato da episodi controversi che scatenarono forti polemiche. In particolare, fecero discutere un rigore non concesso per intervento di Acerbi su Osimhen e un fallo non fischiato su Lobotka nell’azione del primo gol nerazzurro, con il conseguente duro sfogo dell’ex DS Meluso nel post-partita.La designazione diperarriva in un momento già delicato sul fronte arbitrale per il campionato azzurro: le statistiche parlano di ben 31 partite condizionate da errori, nonostante la presenza del VAR.