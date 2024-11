Ilgiorno.it - Moschea di via Esterle, il rendering. Come sarà (e in cosa sarà diversa da quelle arabe e iraniane)

Milano, 20 novembre 2024 – Unabianca con quattro cupole azzurre,il colore del cielo. Ecco ildel nuovo luogo di culto milanese capace di ospitare 3.500 musulmani ogni venerdì di preghiera, divisi su tre turni, in un’area coperta di 750 metri quadrati, mentre l’intera area dove ora ci sono gli ex bagni di viaè estesa per 1.500 mq. L’immobile degli anni Trentacompletamente demolito e larealizzata ex novo. Un’operazione che comporterà un investimento ingente: tre milioni di euro. Anzi più, perché la legge regionale costringerà la comunità islamica a realizzare anche un parcheggio sotterraneo per far parcheggiare i fedeli il venerdì e non solo. Dunque la spesa finale potrebbe aggirarsi tra i 3,5 e 4 milioni di euro. La Casa della Cultura Musulmana ha già speso 495 mila euro per il diritto di concessione dell’immobile comunale per 30 anni.