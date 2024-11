Lanazione.it - Morto nei soccorsi, oggi c’è l’autopsia . La procura indaga per omicidio stradale

La ricognizione cadaverica su Luigi De Palma è stata eseguita e così gli agenti della polizia municipale di Arezzo hanno consegnato la loro relazione alla. La palla adesso passa nelle mani della Pm Francesca Eva che come da protocollo ha aperto un fascicolo per. L’obiettivo dell’inchiesta è chiarire le responsabilità penali intorno alla morte dell’84enne sordomuto, residente ad Arezzo, a Saione, che è stato investito lungo la due mari lunedì pomeriggio. Per stamani è fissata: a portarla avanti il dottor Stefano Pierotti che eseguirà l’esame a Firenze. De Palma è stato investito mentre stava attraversando la due mari Grosseto Fano all’altezza di San Zeno, proprio nel tratto finale della superstrada. Una macchina è arrivata alle sue spalle ma lui non poteva sentirlo.