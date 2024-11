Moda come omologazione o espressione autentica di stile?

Leggi su .com

Life&People.it Lada sempre ha ricoperto un ruolo cruciale nell’di sé, fungendo da tela su cui disegniamo le nostre identità. In un mondo dove la comunicazione visiva predomina, i nostri abiti parlano per noi, riflettendo non solo le nostre preferenze estetiche ma anche le nostre convinzioni, le nostre origini e le nostre aspirazioni. Ma se laè fondamentalmente un mezzo di comunicazione, quale messaggio stiamo realmente inviando al mondo? Gli strumenti che laci offre sono molteplici e gli spunti, soprattutto quelli provenienti dal mondo degli influencer e dallo star system, ci ispirano sempre di più, invogliandoci a seguire alcuni modelli piuttosto che altri.Lady Gaga: una sfida alle convenzioniPrendiamo ad esempio figure iconiche del panorama dellae dello spettacolo.