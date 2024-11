Gaeta.it - Melito di Napoli celebra l’inaugurazione della Casa di Ros e della Comunità Upendo per i giovani

Facebook WhatsAppTwitter Un importante evento si è svolto adiil 27 novembre 2024, condi Ros e. Queste due strutture, pensate per offrire sostegno e opportunità ai, sorgono all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. La cerimonia ha rappresentato un momento di rinascita per la, visibilmente segnata da anni di violenza e illegalità.In memoria di un giovane vittimacamorraLe strutture sono state dedicate a Rosario Mauriello, un giovane dinato nel 1973, la cui vita è stata spezzata prematuramente. Rosario sognava di diventare poliziotto e avevà una grande passione per il calcio. La sua storia è tragicamente nota: l’11 gennaio 1994, fu ucciso a causa di un errorecriminalità organizzata.