Materazzi | Inzaghi come Ferguson all’Inter Vincere la Champions? Si può

Marco, in una lunga intervista a LuckyBlock.com, ha offerto molteplici riflessioni su temi centrali del calcio italiano e dell’Inter, rivelando anche il suo punto di vista su vari giocatori e allenatori. Un aspetto interessante è la sua opinione sui giocatori che quest’anno hanno sorpreso più di altri,Nuno Tavares alla Lazio, Francisco Conceicao alla Juventus e Marcus Thuram, quest’ultimo in particolare per la sua capacità di segnare più gol del previsto.“Mi piacerebbe vedere Simoneper molti anni, potrebbe diventare la versione interista di Sir Alex. Se dovesse andarsene, l’Inter dovrebbe prendere in considerazione Pep Guardiola, magari potrebbero scambiarsi i lavori.“, le sue parole.Un pensiero interessante è anche l’ipotesi di un possibile scambio di panchine con Pep Guardiola, con l’idea che il tecnico catalano, dopo aver vinto in Spagna, Germania e Inghilterra, potrebbe essere pronto per una sfida in Italia, e l’Inter sarebbe una sua possibile destinazione.