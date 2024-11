Gaeta.it - Mareggiata autunnale colpisce il litorale laziale: allerta in corso per balneari e cittadini

Facebook WhatsAppTwitter La stagioneporta con sé condizioni meteorologiche avverse, che in questi giorni colpiscono il. Alte maree e forti venti preoccupano residenti e operatori turistici in diverse località da Ostia a Fregene, portando alla creazione di unper limitare i danni. Con onde alte fino a due metri, la situazione sta diventando critica e richiede monitoraggio costante. Le autorità sono innon solo per il maltempo in costiera, ma anche per gli effetti che questo fenomeno potrebbe avere nell’entroterra.e preoccupazioni deiLa primasignificativa della stagione ha colpito il, generando onde imponenti che hanno sollevato preoccupazioni tra i. La zona compresa tra Ostia, Fregene, Fiumicino e Focene sta subendo gli effetti di una forte libecciata, con onde che raggiungono i due metri di altezza.