Mamma il nome più bello che c’è!

C’è unche risuona in tutte le lingue, attraversa i confini del tempo e dello spazio, ed è capace di accendere un’emozione primordiale:. Una parola che racchiude la saggezza degli anni, la forza delle lacrime trattenute, la dolcezza di un abbraccio che consola anche quando il mondo sembra crollarti addosso.Non tutte le madri sono perfette, questo è vero. Alcune, per i loro limiti o dolori irrisolti, non riescono a risplendere come fari nella vita dei figli. Ma la stragrande maggioranza sì, eccome se lo fanno! Sono come leoni pronti a proteggere i cuccioli, o uccelli che sacrificano ogni piuma per scaldare i piccoli nei nidi freddi. Anche nel regno animale, l’amore materno si manifesta con una forza viscerale e commovente: la gazzella che rischia la vita per salvare il suo cerbiatto, la lupa che sfida il branco per nutrire i suoi piccoli.