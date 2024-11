Notizie.com - Maltempo in tutta Italia, allerta gialla in almeno 6 regioni: da dove arrivano i forti venti di burrasca e perché

Leggi su Notizie.com

Ilè diventato protagonista inconin. Dadi?Pioggia, neve e soprattutto vento questo è il menù che ci offre la giornata in fatto di condizioni meteorologiche. L’inverno ormai è davvero alle porte.inin(Notizie.com)Già nella giornata di oggi abbiamo visto i primi effetti di questi scossoni legati al vento e un peggioramento delle condizioni climatiche in generale. Lorenzo Tedici, de IlMeteo.it, spiega a Notizie.com: “Stamattina sono arrivate onde incredibili di 8 metri sul mar Ligure con eda uragano e c’è stato il primo impulso perturbato, che via via è scivolato verso letirreniche.e rovesci dalla Toscana alla Calabria e anche in Sardegna con temperature ancora miti,die mareggiate questo è previsto per le prossime ore”.