Secoloditalia.it - L’ultima intervista (inedita) di Ratzinger: “Oggi è difficile essere cristiani. Sono preoccupato per la Chiesa”

Si dice “” che il messaggio dellanon riesca a raggiungere i fedeli, consapevole che il momento che “stanno vivendo isia”, ma premette anche di non voler giocare “a fare il profeta”:le parole di Joseph, in un’in italiano, del Papa emerito a Hubert Schöne, realizzata per Bayerischer Rundfunk e pubblicatasulle colonne de La Stampa. Il testo fa parte di In dialogo con il proprio tempo (Lev), il nuovo volume in tre tomi dell’Opera Omnia di Joseph, che raccoglie tutte le interviste del teologo e cardinale bavarese ed esce il 25 novembre in libreria.LEGGI ANCHE Dalla Germania l'omeliadi Benedetto XVI: "San Giuseppe e l'attesa del Natale" (testo integrale) Gesù figlio di due Madonne, abolito San Giuseppe: il presepe Lgbt del prete "rosso"Nella conversazione, realizzata nel 1992, con l’allora Cardinale, consigliere teologico al Concilio Vaticano II tenutosi fra il 1962 e il 1965,racconta di aver avuto “un rapporto molto cordiale e familiare con il cardinale Josef Frings e con il suo segretario Luthe, con il quale avevo studiato.