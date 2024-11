Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 0-2, Europei curling 2024 in DIRETTA: due punti per gli scandinavi in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.26: perfetta la doppia bocciata di Mosaner che lascia nella casa una sola stone azzurra. Si potrebbe andare verso l’annullamento8.24: Non riesce ad Arman la doppia bocciata e resta una stone norvegese a punto dopo 8 tiri del secondo end8.20: Stone azzurra a punto dopo i primi 4 tiri del secondo end8.16: Non sbaglia Ramsfjell e piazza la stone al centro della casa: 0-2, strada in salita per gli azzurri.8.15: Non inizia bene il match per gli azzurri: Mosaner era andato a cozzare contro la sua guardia e stessa cosa Retornaz che lascia una stone norvegese a punto quando manca l’ultimo tiro8.11: Stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri al termine del primo end8.08: Casa libera da stone anche dopo otto tiri del primo end8.