Oasport.it - LIVE Bronzetti-Hruncakova, BJK Cup 2024 in DIRETTA: dalle 17.00 il via del primo singolare a Malaga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.38 In tutto questo anche il rendimento al servizio sarà un fattore discriminante.16.37 L’approccio contro Linette era stato perfetto e in vista del confronto odierno controsi dovrà replicare. Portare a casa ilpunto sarebbe fondamentale.16.36 Il campo diè piuttosto rapido, per questo sarà fondamentale per Lucia trovare bene gli angoli e far correre la propria avversaria, costringendola a recuperi complicati.16.35non ha fatto vedere una palla così rapida nel corso della sfida contro Linette, ma grazie una splendida condizione fisica è riuscita a spuntarla nei momenti decisivi.16.34 La romagnola dovrà dare grande continuità al proprio tennis per avere la meglio di una giocatrice, non favorita dal pronostico, che darà tutto.