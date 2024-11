Ilgiorno.it - Legnano, ricercato per rapina: catturato durante un controllo dei carabinieri

(Milano), 20 novembre 2024 - Idel Radiomobile della Compagnia dihanno identificato e arrestato un pregiudicato. L’uomo, 51 anni, originario di Palermo, era destinatario di un ordine di carcerazione per esecuzione pena in seguito a una condanna per. L’arresto è avvenutoun posto di, quando i militari hanno fermato una Lancia Y con tre persone a bordo. Tra di loro, il 51enne, il cui nome è immediatamente emerso nella banca dati come. Gli altri due passeggeri, anch’essi palermitani con precedenti penali specifici, non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili sulla loro presenza nel comune lombardo. I, applicando misure preventive, hanno avviato per i due uomini il procedimento per il foglio di via obbligatorio, allontanandoli dalla città.