Spazionapoli.it - Kvara, tre fattori lo allontanano dal Napoli: gli aggiornamenti sul rinnovo

Leggi su Spazionapoli.it

Arrivano ulterioriin merito alla trattativa per ildi contratto di, dopo le parole rilasciate da Giovanni Manna nelle scorse ore.Quale sarà il futuro di Khvichatskhelia? L’interrogativo è difatti obbligatorio, considerando quella che è la situazione legata aldi contratto, la cui trattativa con la SSCè ancora evidentemente in stallo. A parlarne è stato nelle scorse ore il direttore dell’area sportiva del club azzurro Giovanni Manna, in occasione del Social Football Summit, che ha avuto modo di chiarire quello che è il suo punto di vista sulla questione (qui per rileggere le parole dell’uomo mercato del club partenopeo).L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno fa un ulteriore recap, svelando quelli che sono i tre punti chiave su cui, evidentemente, ci sono ancora delle divergenze tra ile l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli.