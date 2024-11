Lapresse.it - Iran, rilasciata la ragazza che si era spogliata per protesta: nessun procedimento

Laiana che si eraper, diventata un simbolo in tutto il mondo, è stata. “Era malata ed è stata ricoverata in ospedale. È stato accertato che era malata ed è stata consegnata alla famiglia. La sua famiglia si prende cura di lei ecaso è stato avviato contro di lei dal punto di vista guiridico“.È quanto ha affermato il portavoce della magistraturaiana, Asghar Jahangir, durante una conferenza stampa, commentando il caso della giovane studentessa che si eraperall’Università di Teheran, dopo essere stata molestata dalla polizia dell’ateneo per non aver indossato correttamente l’hijab.