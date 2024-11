Gaeta.it - Intervento spettacolare per il recupero di due mucche fuggite da un orso sulle Alpi friulane

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione di salvataggio inusuale ha avuto luogo a Sauris, in provincia di Udine, dove duesono state appena recuperate dopo essere scappate da un. Questo evento, che ha attirato l’attenzione per la sua originalità e il coinvolgimento di diverse squadre di emergenza, ha messo in luce le sfide che gli animali domestici affrontano a contatto con la fauna selvatica.L’incidenteLe due, quando si sono trovate faccia a faccia con un, hanno deciso di fuggire, lasciando il loro pascolo a un’altitudine di 1800 metri. La paura provocata dall’ha messo in moto una serie di eventi che hanno richiesto l’coordinato di diverse autorità. Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco hanno risposto tempestivamente, portando una squadra di cinque esperti speleo-ni e fluviali del comando di Udine.