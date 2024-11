Il Governo degli Stati Uniti non ha «soppresso illegalmente» l’Ivermectina

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano un filmato del Project Veritas che riporta alcune indiscrezioni pronunciate dall’avvocato Isaac Belfer dell’FDA (un esempio qui e qui). L’uomo sarebbe stato registrato a sua insaputa mentre rivelava che l’assunzione di Ivermectina come trattamento anti-Covid sarebbe stato. Siamo di fronte quindi all’ennesimo tentativo di sostenere la somministrazione dell’antiparassitario come “cura” contro una infezione virale. Dal momento che i parassiti col SARS-CoV-2 non c’entrano, non è chiaro che bisogno ci sarebbe di ricorrere a metodi illeciti, quando nei Paesi democratici i pazienti si tutelano anche contro terapie improprie, specialmente se si conoscono già cure di comprovata efficacia. Vediamo dunque perché ci troviamo di fronte all’ennesima teoria del complotto messa in circolazione in ambienti vicini ai movimenti delle cosiddette terapie domiciliari alternative.