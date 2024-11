Tarantinitime.it - I minori disabili, BES e DSA in piscina con Enjoy your dive

Tarantini Time QuotidianoPresso laMediterraneo Village di Taranto sono iniziati i Corsi di acquaticità gratuiti a favore di, BES e DSA, una delle numerose attività di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativale.Le attività in, che si tengono con cadenza settimanale, sono coordinate da esperti operatori di “”, un partner del progetto “BES-T Community in Best Practice” che ha come capofila e soggetto responsabile LOGOS Società Cooperativa.Il corso prevede una fase iniziale di conoscenza e ambientamento in acqua, a cui seguirà un primo approccio alle attività di snorkeling che sarà valutato soggettivamente a seconda delle capacità del minore di procedere nel percorso.