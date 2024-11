Lanazione.it - I “dischi volanti“ di Daniele Cassandro. Sono 40 album alieni

Leggi su Lanazione.it

Unnon azzeccato capita un po’ a tutti i musicisti nella loro carriera. Maveramente così ‘da buttare’ questidecisamente lontani dall’essere capolavori oppure hanno una loro ragion d’essere? Una domanda a cui il giornalistadà una risposta chiara: vanno almeno conosciuti. E, la sua idea di recupero di questi lavori misconosciuti prende forma nel libro ‘. 40da Duke Ellington a Lady Gaga’ (Curci Editore). Esarà protagonista di un incontro allo Sky Stone and Songs, domani a partire dalle 18.30, quando presenterà il libro, chiacchierandone con Michele Boroni e Shilpa Prasad che modereranno l’incontro, facendo quelle domande giuste per farci conoscere i segreti diconsiderati minori, ma che in realtàinteressanti e raccontano storie che aprono verso nuovi territori musicali.