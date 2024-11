Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato (di nuovo) contro Helena Prestes: la frase di pessimo gusto dopo la diretta

Leggi su Isaechia.it

negli ultimi tempi è sempre più nel mirino delle critiche del web.Da qualche settimana, infatti, gli utenti ne condannano l’atteggiamento spesso aggressivo e varie uscite discutibili che, ripetute nel tempo, negli anni passati sono costati cari ad altri concorrenti.E’ infatti schizzato nel podio delle tendenze l’hashtag Fuori, frequentato da tutti i telespettatori che avrebbero desiderato un provvedimento disciplinare ai danni del modello milanese.Provvedimento che, di fatto, nella puntata di ieri non è arrivato.Alfonso Signorini nel corso dellasi è limitato a richiamarlo verbalmente, invitandolo a limitarsi nel linguaggio e nei comportamenti, per non obbligare ila decisioni irreversibili. Ciò che a molti non ha convinto, è – tra le altre cose – il fatto che il conduttore abbia definito“troppo passionale”, quasi a voler ridimensionare i reiterati gesti decisamente sopra le righe che, soprattutto in alcune circostanze, risultano difficili da giustificare in qualunque modo.