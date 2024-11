Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, l’infanzia di Yulia e l’incontro con la mamma: “mi ha cresciuta senza un padre” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

AlBruschi si racconta a cuore aperto: dal, alle difficoltà incontrate in Italia fino al rapporto con laBruschi al: “mionon c’era mai, devo ringraziare mia madre”Un momento diemozione perBruschi al. In superled,racconta la sua infanzia e le difficoltà vissute quando si è trasferita in Italia con la. «Venivo sempre preso in giro a scuola perché non parlavo benissimo l’italiano. Mionon c’era mai, mia madre era molto giovane e non aveva gli strumenti per gestire tutto questo da sola» – ha detto.Non solo, la concorrente ha confessato:«Ho sgomitato tanto per avere una identità, ho dovuto lottare tanto in tanti ambiti lavorativi, sociali. Ho avuto una grandissima forza che è stata quella di miache mi ha detto grida al mondo chi sei, non farti schiacciare da nessuno.