Gloria Pompili uccisa dai parenti 50 euro di multa all’assistente sociale che non denunciò le violenze in casa

Caso: Ammenda di 50per Omessa DenunciaUna sanzione di soli 50: questa la pena stabilita per l’ex assistenteSandra Nobile, accusata di omessa denuncia in relazione al caso di, la giovane madre di 23 anni brutalmente assassinata il 24 agosto 2017 davanti ai suoi due figli piccoli. Il caso, che ha sconvolto l’Italia, torna a far discutere per la sentenza emessa ieri dal giudice Francesca Proietto, che ha suscitato indignazione per la lievità della pena rispetto alla gravità della vicenda.La Tragedia di: Un Femminicidio Sotto gli Occhi dei Servizi Socialiviveva una realtà familiare devastante, ben nota ai servizi sociali del Comune di Frosinone. La giovane era vittima di abusi e sfruttamento all’interno della propria famiglia, una situazione culminata in un omicidio efferato perpetrato dalla cugina Eloide Del Prete e dal compagno egiziano Helesh Salem, condannati rispettivamente a 20 e 24 anni di carcere.