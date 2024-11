Ilfattoquotidiano.it - Francesco Totti è indagato per abbandono di minore dopo la denuncia di Ilary Blasi. Ecco cosa sta valutando l’ex calciatore

perdiladi. Il reato è procedibile d’ufficio, in sostanza l’inchiesta andrà avanti anche nel caso in cuimoglie dovesse cambiare idea e decidere di ritirare la. In un clima già rovente che vede la coppia contrapposta nella causa di separazione, ile la conduttrice Mediaset scriveranno una nuova pagina giudiziaria. La Procura di Roma ha aperto un’indagine con un’ipotesi di reato, appuntodi, che per legge è punita con il carcere da sei mesi a cinque anni.La presenza in casa della babysitter a casasarà dirimente per portare la Procura di Roma alla decisione finale: archiviare o meno l’indagine. La conduttrice, come riportato ieri da Il Messaggero, contesta aldi aver lasciato a casa sola la figlia Isabel, otto anni,di cui si sarebbe resa conto durante una videochiamata.