Gaeta.it - Esplosione a Torino: il dramma di Corso Giulio Cesare e la richiesta di sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter Una tragicaavvenuta il 19 novembre in102 aha scosso la comunità locale, con quattro persone gravemente ustionate. Questo evento ha riportato alla ribalta una situazione di degrado e inche i residenti denunciano da tempo. L’incidente solleva interrogativi su come le autorità stiano gestendo lain un’area già segnata da episodi di violenza e illegalità.Il quadro allarmante del quartiereNon è la prima volta che i residenti didevono far fronte a situazioni di pericolo. Il palazzo coinvolto nell’incidente è tristemente noto per il suo stato di abbandono e le condizioni precarie in cui vive chi lo abita. Storie come quella di Abdul, un giovane di origine marocchina che ha recentemente acquistato una casa, evidenziano una realtàtica: “Il portone è rotto, entrano persone estranee di continuo, e qui gira anche la droga.