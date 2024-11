Lanazione.it - Escursione e Visita guidata a Monte San Savino sul tema olivo e olio

Arezzo, 20 novembre 2024 – Domenica 24 novembre aSanin occasione della Fiera di Santa Caterina Le associazioni Cammino della Traslazione A.S.D. affiliata C.S.I. Arezzo, la Pro Loco diSan, grazie alla collaborazione con l’Az.servizi, il Museo dell’SuprEvo Morettini, con il Patrocinio del Comune diSan, organizzano per il secondo anno l’sul: “L’e il suonell’ambiente tipico toscano”. I responsabili delle associazioni organizzatrici Nicola Meacci e Manola Donnini dichiarano congiuntamente: “Con questa iniziativa, che si inserisce in una serie di eventi in collaborazione nel territorio diSan, intendiamo promuovere in una esperienza sensoriale i valori culturali, storici, paesaggistici dell’e dell’, tipici della Toscana e dei colli della Valdichiana, coltivati dall’uomo da migliaia di anni.