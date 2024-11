Disney+ sostituisce She-Hulk con Deadpool nel banner ufficiale del MCU

Leggi su Cinefilos.it

She-conneldel MCUJennifer Walters, alias She-, occupava una posizione di rilievo sul lato destro deldell’hub Marvel Cinematic Universe di, ma ora è stata sostituita da.Probabilmente questa decisione non ha molto significato: con& Wolverine ora in streaming, la Marvel voleva chiaramente il Mercenario Chiacchierone sule ha deciso di sostituirlo con l’altro personaggio noto per aver rotto la quarta parete. Oltretutto sostituire un personaggio di enorme successo con uno che continua a far discutere è una classica giocata sicura (e comprensibile) della Disney.Ma ovviamente ci sono altre teorie in giro. L’anno scorso, durante gli scioperi di Hollywood, Bob Iger della Disney ha definito la decisione degli sceneggiatori e degli attori di scioperare “molto inquietante” e ha chiesto ai rispettivi sindacati di “essere realisti” con le loro richieste.