Ilrestodelcarlino.it - "Dimentichiamo la Lube, serve un reset mentale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Una brutta partita", non può definirla altrimenti Jacopo Massari. E come dopo ogni scivolone, la necessità di Modena Volley dopo la batosta di Civitanova Marche, uno 0-3 maturato dopo poco più di un’ora di gioco e mai messo in discussione dai gialloblù, è quella di scordarsi in fretta quello che è successo domenica, di lavorare a testa bassa, di tornare con la testa alla qualità del gioco e dell’atteggiamento delle prime sei partite. "Siamo consapevoli che sia stata una brutta partita, non siamo riusciti a esprimere il gioco che volevamo", l’esordio in conferenza stampa dello schiacciaotre di Parma, che anche a Civitanova ha giocato uno spezzone importante di match, sostituendo un Rinaldi molto abulico. Massari, non c’è mai stata una reazione? "Laè partita forte e noi non siamo stati bravi a reagire in nessuno dei tre set, questa è una cosa su cui sicuramente lavoreremo anche in settimana.