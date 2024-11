Anteprima24.it - Decreto flussi, Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

Tempo di lettura: 3 minutiIl Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella, ha presieduto, in data odierna, una riunione delper, avente ad oggetto le procedure di ingresso dei cittadini extracomunitari per l’anno 2025, nell’ambito delle quote a valere sul.All’incontro, che ha registrato la partecipazione dei componenti dello Sportello Unico Immigrazione, delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni rappresentative degli immigrati e dei centri per l’impiego, sono stati preliminarmente presentati i dati statistici delle domande a valere sul, relative al triennio 2022/2024, delineando successivamente le principali novità alla procedura, introdotte dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145. Per il triennio 2022-2024 sono state presentate complessivamente 6915 istanze a fronte di una disponibilità di quote di ingresso pari a 755.