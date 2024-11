Calciomercato.it - De Jong in Serie A, il Barcellona propone lo scambio del secolo

Il centrocampista olandese potrebbe sbarcare nel massimo campionato italiano. Il ds dei blaugrana lo ha offerto ad un top clubNon è proprio una stagione esaltante per Frenkie De. Il centrocampista olandese di Arkel, è rientrato ad ottobre, dopo i problemi accusati alla caviglia. Così fin qui sono state solamente sette le presenze del 27enne, tra campionato e Champions League, con la maglia del.DeinA, illodel(LaPresse) – Calciomercato.itIl giocatore non è, dunque, considerato un insostituibile dai blaugrana che a gennaio sarebbero pronti a metterlo sul mercato: stando, così, a El Nacional, il direttore sportivo Deco sarebbe intenzionato ad offrirlo al Milan, per arrivare a Rafa Leao. Derappresenterebbe chiaramente solo una parziale contropartita per centrare un obiettivo, che in realtà appare davvero irraggiungibile.