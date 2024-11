Lapresse.it - Cosenza, meccanico di 74 anni ucciso in officina

Nel centro dell’Alto Tirreno Cosentino, a Verbicaro, un uomo è stato trovato morto. Il cadavere è quello di Ugo Lofrano, di 74ritrovato all’interno della suameccanica. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto, pare che la vittima sia stata colpita con una spranga di ferro proprio in testa lacerando il cranio. Sul posto continuano le indagini per comprendere in che contesto si sia consumata la morte del 74enne.