Liberoquotidiano.it - Corrado Augias dà dell'ubriacone in diretta tv a Nordio e tutti i muti: il gesto scandaloso da Floris

Eccoci a DiMartedì, il programma condotto da Giovannisu La7, la puntata è quella di martedì 19 novembre. Al centro il post-voto, le elezioni in Emilia Romagna ed Umbria. E insomma, è una grande festa da Giovanni, una celebrazione del risultato,a vittoria del Pd, partito che è il punto di riferimento di gran parte del parterre proposto dalla trasmissioni. E tra gli ospiti in studio, ecco anche, protagonista di una lunga intervista in cui spazia un po' su tutto. Attacca Giorgia Meloni, lo fa per gli atteggiamenti che definisce feroci, per il lessico con cui ha chiuso la campagna elettorale. E ancora, sostiene che il premier adotti sempre "la tattica del chiagni e fotti". Dunque bordate anche contro Giuseppe Valditara per le frasi su violenze, immigrazione e patriarcato consegnate all'inaugurazionea Fondazione Giulia Cecchettin.